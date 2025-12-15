Камил Гаджиев оценил шансы Топурии в бою с Махачевым

Российский промоутер Камил Гаджиев высказался о потенциальном поединке между звёздами UFC соотечественником Исламом Махачевым и грузином Илией Топурией.

«Ислам был очень большим легковесом. А теперь представьте, если Топурия залезет в полусредний вес, а там Ислам, который сейчас весит 88 кг. Я для Топурии, честно, не вижу шансов. Но этот бой смотрел бы с наибольшим удовольствием в 2026 году», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В 2024-м стал чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг), после чего провёл одну защиту. В 2025-м завоевал титул в лёгком весе.