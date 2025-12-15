Генри Сехудо объяснил, почему Камару Усман может дать бой Махачеву

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо высказался о потенциальном поединке за титул в полусреднем весе (до 77 кг) между россиянином Исламом Махачевым и нигерийцем Камару Усманом.

«Стиль Камару даёт ему возможность не оказываться на земле. А ещё у него отличные «двойки». Ислама уже потрясали. Его даже нокаутировали. А Камару умеет выбрасывать удары, которые вы не видите и которые могут изменить всё. Ислам – фаворит, но я бы не сбрасывал Камару со счетов», — приводит слова Сехудо ресурс Red Corner MMA.

Ранее Махачев критично высказался о своей победе над Делла Маддаленой.

