Тим Цзю отреагировал на теракт в Сиднее

Бывший чемпион мира по боксу австралиец Тим Цзю прокомментировал новость о теракте в Сиднее.

«Мои мысли и молитвы сейчас с жертвами и их семьями после душераздирающей трагедии в Бонди. Всем сердцем поддерживаю общину в это невероятно тяжёлое время», — написал Цзю в социальных сетях.

Напомним, трагедия произошла на одном из местных пляжей. Двое вооружённых мужчин открыли стрельбу по членам еврейской общины, собравшимся на празднование Хануки. По сообщениям СМИ, в результате теракта 16 человек погибли, около 40 получили ранения. Также был убит один из преступников.

