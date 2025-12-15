Скидки
Тим Цзю отреагировал на теракт в Сиднее

Бывший чемпион мира по боксу австралиец Тим Цзю прокомментировал новость о теракте в Сиднее.

«Мои мысли и молитвы сейчас с жертвами и их семьями после душераздирающей трагедии в Бонди. Всем сердцем поддерживаю общину в это невероятно тяжёлое время», — написал Цзю в социальных сетях.

Напомним, трагедия произошла на одном из местных пляжей. Двое вооружённых мужчин открыли стрельбу по членам еврейской общины, собравшимся на празднование Хануки. По сообщениям СМИ, в результате теракта 16 человек погибли, около 40 получили ранения. Также был убит один из преступников.

