Ян Блахович вызвал на бой Джамала Хилла, американец ответил

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) поляк Ян Блахович заявил о готовности провести поединок с другим экс-обладателем титула, американцем Джамалом Хиллом.

«Как только будешь здоров, я готов!» — написал Блахович в социальных сетях.

«Не нужно больше говорить, увидимся в клетке!» — ответил Хилл.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 323 в декабре, Блахович встретился с узбекистанцем Богданом Гуськовым, поединок завершился вничью.

Хилл на UFC on ABC 8 в июне проиграл единогласным судейским решением соотечественнику Халилу Раунтри.

