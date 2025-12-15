Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ян Блахович вызвал на бой Джамала Хилла, американец ответил

Ян Блахович вызвал на бой Джамала Хилла, американец ответил
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) поляк Ян Блахович заявил о готовности провести поединок с другим экс-обладателем титула, американцем Джамалом Хиллом.

«Как только будешь здоров, я готов!» — написал Блахович в социальных сетях.

«Не нужно больше говорить, увидимся в клетке!» — ответил Хилл.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 323 в декабре, Блахович встретился с узбекистанцем Богданом Гуськовым, поединок завершился вничью.

Хилл на UFC on ABC 8 в июне проиграл единогласным судейским решением соотечественнику Халилу Раунтри.

Материалы по теме
Опубликованы судейские записки боя Богдана Гуськова и Яна Блаховича на турнире UFC 323

Хилл и Перейра чуть не подрались во время тренировки

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android