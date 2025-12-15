«Для себя знал, что выиграл». Рогозин — о спорном поражении в финале ЧМ-2025

Член мужской сборной России по боксу Вячеслав Рогозин прокомментировал поражение в финальном поединке минувшего чемпионата мира в Дубае (ОАЭ).

Напомним, Рогозин встретился с казахстанцем Сакеном Бибосыновым и уступил раздельным судейским решением.

«Я для себя главное знал, что выиграл. Поэтому поднимал руки вверх, давал всем понять, что я победил. Соперник тоже, похоже, чувствовал, что проиграл, потому что, когда побеждаешь на чемпионате мира, ты вряд ли будешь стоять, смотреть в пол и ждать объявления. Я видел, что настрой был против меня, но я всё всем доказал. Для себя в первую очередь, для своих родных, для своего тренера. Главное, мы знаем, кто сильнейший, будем дальше работать», — сказал Рогозин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.