Малыхин оценил шансы Вадима Немкова в бою с Нганну

Бывший чемпион ONE FC в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин высказался о потенциальном поединке в тяжёлом весе (до 120 кг) между соотечественником Вадимом Немковым и камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«По ходу Фрэнсис тоже захотел залететь под каток Вадима. У россиянина очень высокие шансы победить Нганну. Я неоднократно сталкивался с Немковым на тренировочных сессиях. Знаю, насколько он силён, техничен в стойке и функционально. Будем болеть за Вадима. Уверен на 100%, что у Немкова есть всё, чтобы одолеть Нганну», – приводит слова Малыхина издание MMA.Metaratings.ru.

