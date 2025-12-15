Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Рогозин: захотелось выиграть олимпийскую медаль

Рогозин: захотелось выиграть олимпийскую медаль
Член мужской сборной России по боксу Всеволод Рогозин высказался о карьерных перспективах после завоевания серебряной медали на минувшем чемпионате мира в Дубае (ОАЭ).

«У меня никогда не было цели стать олимпийским чемпионом, меня к этому не тянуло. Но на этих соревнованиях прямо захотелось выиграть олимпийскую медаль, олимпийское золото. И там точно будут американцы и остальные, хочу доказать, что русские самые сильные, лучшие», — сказал Рогозин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Ранее Рогозин высказался о спорном поражении в финале ЧМ-2025.

