19-летний Рогозин назвал соперника мечты в профессиональном боксе

Член мужской сборной России по боксу, серебряный призёр чемпионата мира Вячеслав Рогозин ответил, с кем бы хотел сразиться на профессиональном ринге.

«Сейчас у меня есть мечта подраться с Джесси Родригесом. Но смотрю на него, пока я не готов, конечно. Нужно много боёв, много опыта набраться. Но это прямо моя цель. Он тоже молодец, если даст бог, мы встретимся», — сказал Рогозин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Джесси Родригесу 25 лет. Американец является бывшим объединённым чемпионом мира в наилегчайшем весе (до 50,8 кг), а также действующим объединённым чемпионом во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг). Входит в десятку лучших боксёров мира по версии The Ring.

