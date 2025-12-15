Скидки
Нассурдин Имавов: мне нужен не Чимаев, а титул UFC

Нассурдин Имавов: мне нужен не Чимаев, а титул UFC
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) Нассурдин Имавов высказался о своём отношении к возможному поединку с действующим чемпионом Хамзатом Чимаевым.

«Представлял себе вариант, при котором Хамзат поднимется в полутяжёлый вес. Для меня это ничего не меняет. У меня нет цели сразиться с Чимаевым. Мне нужен не Чимаев, а титул. В феврале Стрикленд подерётся с Эрнандесом, вполне вероятно, что победитель сразится за пояс», — сказал Имавов в интервью RMC Sport.

Ранее Стрикленд объяснил, почему может уйти из среднего веса UFC из-за Чимаева.

