«Ренан — это просто годзилла, мог и цапнуть». Малыхин оценил победу Вадима Немкова в PFL

Чемпион One Championship в среднем и полутяжёлом весе россиянин Анатолий Малыхин поделился мнением насчёт выступления соотечественника Вадима Немкова в бою с бразильцем Ренаном Феррейрой. Их поединок состоялся 14 декабря и завершился победой Немкова удушающим приёмом в первом раунде.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 4 & PFL Europe 2025 Finals, Лион, Франция
Вадим Немков (W) — Ренан Феррейра
13 декабря 2025, суббота. 23:55 МСК
Вадим Немков
Окончено
SUB
Ренан Феррейра

«Вадик сделал правильный уклон в подготовке. Я смотрел за его тренировочным лагерем, где они делали большой упор на борьбу. Хорошие были спарринг-партнёры [у Вадима], тот же Олег Попов, которого считаю одним из лучших в ММА-борьбе. Эти часы по отработке борьбы, которые Вадим потратил на тренировках, не прошли даром. Он очень чётко перевёл, не дал Ренану шанса. Думаю, это и был их геймплан — не рубиться с ним в стойке, потому что парень всё равно дурной, под два метра ростом. Просто годзилла, мог цапнуть, задеть в стойке. Вадим же сделал упор на борьбу, и она зарешала. Я, конечно же, думал, что бой продлится чуть подольше, поскольку видел бои этого бразильца, он такой стойкий. Но Вадим в который раз доказал, что является одним из лучших бойцов в мире. Очень уверенно выиграл», — сказал Малыхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

