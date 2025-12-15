Скидки
Малыхин: Нганну спасся от меня, но теперь он в тупике — надо выходить на бой с Немковым

Малыхин: Нганну спасся от меня, но теперь он в тупике — надо выходить на бой с Немковым
Чемпион One Championship в среднем и полутяжёлом весе россиянин Анатолий Малыхин выразил уверенность в том, что следующим соперником обладателя титула PFL в тяжёлом весе соотечественника Вадима Немкова должен стать экс-чемпион UFC в категории до 120 кг, а ныне боец PFL камерунец Фрэнсис Нганну.

«Следующий шаг для Вадима, большой вызов — это Нганну. От нас, ONE FC, тот спасся, но сейчас ему некуда бежать. Надо будет ему выходить на бой. Думаю, Вадим победит его примерно в таком же стиле [как и Ренана Феррейру]. Фрэнсис оказался в тупике, 100%. Его уже напрягают обязательствами [перед PFL]. Нганну подписывали на хороших условиях, и [в лиге] ожидали, что от него будет какая-то поддержка в медиа. Но этого не получилось. Конечно, на это у него тоже были причины, проблемы в семье. Он не по своей вине отсутствовал. Тем не менее сейчас, для нас, русских ребят, скажем так, это будет большой бой. Многие будут поддерживать Вадима. И меня удивило, что мало кто вообще говорит об этом поединке, хотя у нас не так много чемпионов зарубежных лиг из России. Такие вещи должны как-то сильнее освещаться», — сказал Малыхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

