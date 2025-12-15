Анатолий Малыхин рассказал, когда может пройти его реванш с Умаром Кейном в One FC

Чемпион One Championship в среднем и полутяжёлом весе россиянин Анатолий Малыхин рассказал, когда может пройти его реванш с обладателем титула One Championship в тяжёлом весе сенегальцем Умаром Кейном в ONE FC.

«Пока жду. Хотим на следующей неделе написать [руководству]. Узнать, что вообще [будет]. Может промежуточный бой провести или выступить по грэпплингу. Потому что получается у меня такой долгий простой будет, хотя нахожусь в отличной физической форме. А что касается реванша с Умаром Кейном, слышал, что он планирует возвращаться только в апреле. И это ещё полгода простоя. Конечно, не хотелось бы столько ждать его. И непонятно для меня лично, будет ли он в апреле ещё драться. Это он сейчас говорит, что готов будет к апрелю. Не очень нравится эта ситуация, когда я от кого-то нахожусь в зависимости. Хотя сам себя в эту позицию загнал. Точной информации пока нет», — сказал Малыхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.