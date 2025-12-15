Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Поборолся бы с любым тяжем». Малыхин заявил о желании выступить на турнире по грэпплингу

«Поборолся бы с любым тяжем». Малыхин заявил о желании выступить на турнире по грэпплингу
Комментарии

Чемпион One Championship в среднем и полутяжёлом весе россиянин Анатолий Малыхин рассказал, что в данный момент открыт к участию в схватках по грэпплингу, обозначив потенциальных соперников.

«Любой тяжеловес. Я бы поборолся с любым. Есть вольник неплохой (имеется в виду Бен Тайнан. — Прим. «Чемпионата»). Правда он сейчас проиграл Кириллу Грищенко. Но по вольной борьбе и грэпплингу Бен всё равно хорош. В плане медиа он средненький, однако побороться с ним было бы неплохо. А так [Маркус] Бучеча ещё неплохой вариант. Интересно было бы себя проверить», — сказал Малыхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Материалы по теме
Мераб Двалишвили обвинил Малыхина в неуплате долга, россиянин ответил
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android