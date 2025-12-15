«Поборолся бы с любым тяжем». Малыхин заявил о желании выступить на турнире по грэпплингу

Чемпион One Championship в среднем и полутяжёлом весе россиянин Анатолий Малыхин рассказал, что в данный момент открыт к участию в схватках по грэпплингу, обозначив потенциальных соперников.

«Любой тяжеловес. Я бы поборолся с любым. Есть вольник неплохой (имеется в виду Бен Тайнан. — Прим. «Чемпионата»). Правда он сейчас проиграл Кириллу Грищенко. Но по вольной борьбе и грэпплингу Бен всё равно хорош. В плане медиа он средненький, однако побороться с ним было бы неплохо. А так [Маркус] Бучеча ещё неплохой вариант. Интересно было бы себя проверить», — сказал Малыхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.