Илия Топурия рассказал о личных проблемах, вынудивших его отложить защиту титула UFC

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия высказался о проблемах, вынудивших его отложить защиту титула на неопределённый срок.

«Когда возникают обстоятельства, угрожающие вашей личной целостности, вашей семье и репутации, вы должны прямо выступать против них. В последние месяца я подвергался жестокому и неприемлемому давлению, включая угрозу ложных обвинений в домашнем насилии в том случае, если не будут удовлетворены финансовые требования. Эти обвинения совершенно безосновательны. Правда — это не вопрос мнения, а доказательств. И все соответствующие доказательства были сохранены и задокументированы, включая аудио- и текстовые сообщения, а также видеоматериалы», — написал Топурия в социальных сетях.