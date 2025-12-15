Илия Топурия раскрыл своё отношение к Пэдди Пимблетту

28-летний непобеждённый обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия рассказал о своём личном отношении к пятому номеру рейтинга UFC в категории до 70 кг англичанину Пэдди Пимблетту.

«Я всегда говорил, что Пэдди выглядит как очень интересный соперник, который отлично справляется со своей работой. В глубине души замечаю, что Пимблетт является человеком, понимающим семейные и личные проблемы и относящийся к ним с уважением. То, что произойдёт в октагоне между нами, действительно волнует всех», — приводит слова Топурии портал Bloody Elbow.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В своём рекорде Илия имеет 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.