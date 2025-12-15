У Армана Царукяна сменился соперник в схватке по грэпплингу на турнире ACBJJ 20

Чемпион АСА в лёгком весе россиянин Абдул-Азиз Абдулвахабов снялся со схватки по грэпплингу с первым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг соотечественником Арманом Царукяном, которая должна была возглавить турнир ACBJJ 20. Ивент пройдёт 17 декабря в Москве. Об этом информирует пресс-служба лиги.

Фото: Пресс-служба ACBJJ

На замену Абдул-Азизу выйдет 29-летний боец АСА Мехди Байдулаев, представляющий бойцовский клуб «Ахмат». Их схватка пройдёт в весовой категории до 80 кг. Причина, из-за которой Абдулвахабов решил сняться со схватки, не сообщается.

В профессиональном рекорде в смешанных единоборствах у Мехди 16 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и два поражения.