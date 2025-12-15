Волкановски: я должен ещё трижды победить, чтобы провести реванш с Махачевым или Топурией

37-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски заявил о желании провести реванш с россиянином Исламом Махачевым и испано-грузином Илией Топурией.

«Было бы здорово снова сразиться с Исламом и Илией Топурией. Я просто честно понимаю, что сейчас это невозможно. Знаете, мои призывы просто не имеют смысла. Нужно заслужить эту позицию, чтобы стать двойным чемпионом. Всё ещё понимаю, мне предстоит много работы в своей весовой категории.

Поэтому сейчас не хочу заглядывать слишком далеко вперёд, если речь идёт о реванше, до него ещё два—три боя. Так зачем вообще об этом сейчас думать? Но если бы мне это предложили сегодня, конечно, согласился бы», — приводит слова Волкановски портал FOX Sports Australia.