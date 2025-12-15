«Спасибо за дом». Дуэйн «Скала» Джонсон отреагировал на уход Джона Сины из реслинга

53-летний легендарный рестлер и голливудский актёр Дуэйн «Скала» Джонсон отреагировал на уход именитого Джона Сины из реслинга после его финального поединка в промоушене World Wrestling Entertainment (WWE).

«Джон, ты олицетворяешь одну из моих любимых цитат: «Важно быть значимым, но ещё важнее — быть добрым». Поздравляю с твоей исторической и выдающейся карьерой в WWE, мой друг.

Веселись, разрушай всё на своём пути и, как всегда, спасибо за дом», — написал Джонсон в социальных сетях.

В своём последнем бою Джон сразился с Гюнтером и проиграл после удушающего «слипера». За время своей карьеры Сина стал абсолютным рекордсменом промоушена по количеству главных титулов — 17. Также является обладателем «Большого шлема».