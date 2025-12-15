Скидки
Тренер Махачева сообщил, сколько раз Ислам планирует подраться в 2026 году

Хавьер Мендес, являющийся тренером действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева, сообщил, что его подопечный хочет провести два поединка в 2026 году.

«Знаю, Ислам говорил, что хочет самого сложного соперника в полусреднем весе, по его мнению, на данный момент это Камару Усман. Не знаю, состоится ли этот бой, потому что только UFC будет принимать решение, кто станет его следующим соперником для защиты титула. Как только они предложат соперника, Ислам примет решение. Так что пока неясно по следующему оппоненту. Только когда UFC объявит о бое, всё станет ясно и официально. Предполагаю, Ислам хочет провести две защиты титула, а поскольку Рамадан в марте, он не сможет драться до мая—июня», — приводит слова Мендеса портал «Матч ТВ».

