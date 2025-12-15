«Ты ублюдок и не заслуживаешь видеть своих детей». Боец UFC Митчелл обратился к Топурии

31-летний американский боец UFC Брайс Митчелл, выступающий в легчайшем весе, отреагировал на слова 28-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илии Топурии, который сообщил, что неопределённое время не будет защищать свой пояс ввиду семейных проблем, в том числе обвинений со стороны жены в домашнем насилии.

«Этот урод Илия поднял руку на женщину. За это в этих краях тебя убьют. Ты настоящий ублюдок, твой брат такой же. Ты не заслуживаешь видеть своих детей, сынок, потому что поднял руку на их мать. Ты трус. Тебе нужно покаяться и вернуться к Иисусу Христу. У тебя, наверное, проблемы с алкоголем. Жёны ведь не как пояса — чем больше, тем веселее. Бегаешь кругами, ищешь себе третью жену, думаешь, что они чемпионские пояса. Ты идиот», — сказал Митчелл в видео, которое он опубликовал на своей странице в социальной сети.