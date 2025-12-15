«Отниму у него несколько лет жизни и разрушу его надежды». Дэн Хукер — о бое с Сен-Дени

Шестой номер рейтинга UFC в лёгком весе новозеландец Дэн Хукер высказался о настрое на предстоящий поединок с восьмым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг французом Бенуа Сен-Дени, который состоится на турнире UFC 325.

«Мне хочется сражаться с этими амбициозными парнями, которые грезят титулом, чтобы выходить против них и испортить их планы. Нанесу ему урон, отниму несколько лет жизни и причиню боль. Просто разрушу его надежды и мечты.

После последнего боя остаюсь в хорошей форме и здоровым. Я вернулся в зал, начал спарринговать и чувствую себя хорошо. Физическая форма, очевидно, пока ещё находится на высоте после пяти раундов тренировочного лагеря», — приводит слова Хукера портал BJ Penn.