Бокс/ММА Новости

«Тогда у него появится шанс». Джастин Гэтжи раскрыл, как Пэдди Пимблетт может его победить

«Тогда у него появится шанс». Джастин Гэтжи раскрыл, как Пэдди Пимблетт может его победить
Комментарии

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи высказался насчёт предстоящего боя с англичанином Пэдди Пимблеттом, который состоится 25 января на турнире UFC 324.

«В конце концов, Пэдди является очень хорошим грэпплером, но после боя с Чарльзом я много работал над своим джиу-джитсу, много занимался борьбой, это понравилось больше, чем когда-либо. Не собираюсь подключать борьбу, но у меня нет проблем с ней, а моя защита от тейкдаунов не имеет себе равных. Пимблетту нужно будет перевести меня в партер, только тогда у него появится шанс на победу. Хотя этот спорт сумасшедший — никогда не знаешь, что будет. Я его прикончу», — приводит слова Гэтжи портал AgFight.

