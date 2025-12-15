Бывший боец UFC утонул в реке Риу-Негру в Бразилии

Водолазы нашли тело 45-летнего бывшего бойца UFC бразильца Джеронимо дос Сантоса, застрявшее под камнями на дне реки Риу-Негру, которая является крупнейшим левым притоком реки Амазонки. Об этом информирует портал MMA Fighting.

По версии следствия, Джеронимо утром воскресенья вошёл в воду, после чего так и не всплыл на поверхность, и в результате уже днём начались поисково-спасательные работы. Инцидент произошёл в опасном месте реки, где песчаная коса скрывает глубокий обрыв и с сильным круговым течением, куда, скорее всего, Джеронимо и угодил.

Дос Сантос провёл в ММА 72 боя. Он дрался с такими бойцами, как Виталий Минаков, Вячеслав Дацик, Сергей Харитонов, Джуниор дос Сантос и многими другими.

В последнем поединке Джеронимо победил российского ветерана ММА Алексея Олейника нокаутом в первом раунде. Их бой состоялся 4 апреля 2025 года на турнире BKFC.