Пимблетт: Ковингтон — худший пример того, как можно вести себя. Он даже Трампу не нравится

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт раскритиковал манеру поведения на публике бывшего обладателя временного чемпионского титула UFC в полусреднем весе американца Колби Ковингтона.

«Большинство людей говорят гадости перед камерой. Худший и самый яркий пример — это Колби Ковингтон. Никто не любит этого парня. Он настоящий отморозок. Все, с кем я разговаривал, говорят: «О, он такой милый за кулисами». Трампу он даже не нравится. Трамп, наверное, любит меня больше, чем его. Я выиграл больше поединков перед президентом Трампом, чем Колби», — приводит слова Пимблетта портал Low Kick MMA.