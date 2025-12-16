Скидки
Джо Роган заявил, что Макгрегору не следовало драться с Дастином Порье на UFC 264

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган заявил, что ирландцу Конору Макгрегору не следовало драться с соотечественником Дастином Порье. Их бой состоялся на турнире UFC 264.

«Знаете, что меня больше всего пугает? Сломанные голени. Когда я вижу удар по голени, и она ломается… Если и есть бой, в котором, на мой взгляд, парень должен был отказаться от участия, но не сделал этого, это третий поединок Конора с Порье.

В команде Макгрегора знали, что у него есть какая-то микротрещина в голени. Ему [перед боем с Дастином] уже сделали МРТ и всё остальное — все были в курсе, с ним что-то не так», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

Новости. Бокс/ММА
