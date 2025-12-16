Джо Роган назвал непобеждённого бойца ММА, который спасёт тяжёлый вес UFC от застоя

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган лестно высказался в адрес 24-летнего чемпиона ОИ-2020 по вольной борьбе, а также непобеждённого бойца ММА соотечественника Гейбла Стивесона.

«В тяжёлом дивизионе так мало талантливых бойцов. Но Гейбл Стивесон — это, блин, тот самый парень. Он ещё даже не в UFC. Олимпийский чемпион, чертовски феноменальный спортсмен, весит под 113 кг и двигается как кошка. Он тот самый.

Я отправил Дане Уайту видео последнего боя Гейбла и добавил от себя: «Всем придёт конец, когда этот парень выйдет в октагон». Гейбл отправил в нокаут парня одной левой, а затем повалил на землю, когда тот был в нокауте. Это просто безумие. Скорость, которой он обладает, просто поражает.

У него и так уже очень хорошая ударная техника, а он работает над ней всего около года. Всем конец. Такая скорость для тяжеловеса — это что-то невероятное», — приводит слова Рогана портал MMA Mania.