Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джо Роган назвал непобеждённого бойца ММА, который спасёт тяжёлый вес UFC от застоя

Джо Роган назвал непобеждённого бойца ММА, который спасёт тяжёлый вес UFC от застоя
Комментарии

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган лестно высказался в адрес 24-летнего чемпиона ОИ-2020 по вольной борьбе, а также непобеждённого бойца ММА соотечественника Гейбла Стивесона.

«В тяжёлом дивизионе так мало талантливых бойцов. Но Гейбл Стивесон — это, блин, тот самый парень. Он ещё даже не в UFC. Олимпийский чемпион, чертовски феноменальный спортсмен, весит под 113 кг и двигается как кошка. Он тот самый.

Я отправил Дане Уайту видео последнего боя Гейбла и добавил от себя: «Всем придёт конец, когда этот парень выйдет в октагон». Гейбл отправил в нокаут парня одной левой, а затем повалил на землю, когда тот был в нокауте. Это просто безумие. Скорость, которой он обладает, просто поражает.

У него и так уже очень хорошая ударная техника, а он работает над ней всего около года. Всем конец. Такая скорость для тяжеловеса — это что-то невероятное», — приводит слова Рогана портал MMA Mania.

Материалы по теме
Джо Роган: если Джона Джонса не поставят биться в Белом доме, то это будет кощунством
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android