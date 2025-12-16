Алекс Перейра намекнул, что не выступит на турнире UFC в Белом доме

Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра, похоже, не будет драться на масштабном турнире промоушена в Белом доме. Соответствующий пост он опубликовал на своей страничке в Х.

«Похоже, Белый дом — это не вариант!!!», — написал бразильский боец, сопроводив пост фотографией с главой организации Даной Уайтом.

Напомним, Алексу 38 лет. В своём профессиональном рекорде Поатан имеет 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и три поражения. Также отметим, что турнир UFC в Белом доме должен пройти 14 июня 2026 года.

Ранее Перейра заявлял, что на данном ивенте желает сразиться с Джоном Джонсом.

