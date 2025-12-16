Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алекс Перейра намекнул, что не выступит на турнире UFC в Белом доме

Алекс Перейра намекнул, что не выступит на турнире UFC в Белом доме
Комментарии

Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра, похоже, не будет драться на масштабном турнире промоушена в Белом доме. Соответствующий пост он опубликовал на своей страничке в Х.

«Похоже, Белый дом — это не вариант!!!», — написал бразильский боец, сопроводив пост фотографией с главой организации Даной Уайтом.

Напомним, Алексу 38 лет. В своём профессиональном рекорде Поатан имеет 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и три поражения. Также отметим, что турнир UFC в Белом доме должен пройти 14 июня 2026 года.

Ранее Перейра заявлял, что на данном ивенте желает сразиться с Джоном Джонсом.

Алекс Перейра нокаутировал бойца в зале

Материалы по теме
Алекс Перейра назвал два боя, ради которых он готов перейти в тяжёлый вес UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android