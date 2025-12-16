20 декабря в Майами (США) состоится боксёрский вечер, в главном бою которого двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа встретится с американским видеоблогером Джейком Полом.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: как закончится бой блогера Джейка Пола и боксёра-тяжеловеса Энтони Джошуа?

Джейку Полу 28 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2020 году. Всего на его счету 12 побед и одно поражение.

Энтони Джошуа 36 лет. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. Всего на его счету 28 побед и четыре поражения.

