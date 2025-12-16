В Крыму национализировали имущество Александра Усика

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов сообщил в своём телеграм-канале, что имущество 38-летнего непобеждённого бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе украинца Александра Усика было решено национализировать.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш.

В своём профессиональном рекорде Усик имеет 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.