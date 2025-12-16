Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гэтжи — о бое с Пимблеттом: последний шанс завершить карьеру так, как я хочу

Гэтжи — о бое с Пимблеттом: последний шанс завершить карьеру так, как я хочу
Комментарии

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи высказался о предстоящем поединке за временный пояс с британцем Пэдди Пимблеттом, который состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

«Я в восторге от этой возможности. Глупо было бы считать, что это начало моей карьеры. Это мой последний шанс, шанс завершить карьеру так, как я хочу. Это всё, о чём было мечтать. Я подерусь с Пэдди за временный титул. Если выиграю, то получу бой с Илией Топурией», – сказал Гэтжи в видео, опубликованном на его канале в YouTube.

Материалы по теме
Тони Фергюсон дал прогноз на бой Гэтжи — Пимблетт

Пэдди Пимблетт — звезда, которую никто не признаёт

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android