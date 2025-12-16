Гэтжи — о бое с Пимблеттом: последний шанс завершить карьеру так, как я хочу

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи высказался о предстоящем поединке за временный пояс с британцем Пэдди Пимблеттом, который состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

«Я в восторге от этой возможности. Глупо было бы считать, что это начало моей карьеры. Это мой последний шанс, шанс завершить карьеру так, как я хочу. Это всё, о чём было мечтать. Я подерусь с Пэдди за временный титул. Если выиграю, то получу бой с Илией Топурией», – сказал Гэтжи в видео, опубликованном на его канале в YouTube.

