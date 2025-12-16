Скидки
Владимир Путин поздравил российских боксёров с триумфом на ЧМ-2025

Президент России Владимир Путин поздравил членов национальной команды по боксу с успешным выступлением на чемпионате мира, который прошёл в Дубае (ОАЭ). Российские атлеты завоевали семь золотых, пять серебряных медалей и одну бронзу.

«Рад поздравить вас с завоеванием золотых медалей на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA). Сильный и волевой характер, мастерство и отличная подготовка стали главными слагаемыми вашего успеха, позволили вам одолеть в честных поединках достойных соперников, подняться на высшую ступень пьедестала почёта. И, конечно, поздравляю всю нашу сборную с победой в общекомандном зачёте», — сказано в пресс-релизе официального сайта президента России.

