Тим Цзю успешно сделал вес перед боем с непобеждённым американцем и провёл с ним стердаун

Сегодня, 16 декабря, в Австралии состоялась церемония официального взвешивания 31-летнего бывшего чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе австралийца российского происхождения Тимофея Цзю и 29-летнего непобеждённого американца Энтони Веласкеса. Их поединок состоится 17 декабря в Сиднее.

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Тим Цзю — Энтони Веласкес
17 декабря 2025, среда. 14:00 МСК
Тим Цзю
Не началось
Энтони Веласкес

Тимофей показал на весах 70,82 кг, а Энтони — 71,04 кг. Затем боксёры провели битву взглядов.

Австралиец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году. В 2023-м стал чемпионом мира в первом среднем весе. В своём последнем бою, состоявшемся в июле, Цзю проиграл техническим нокаутом в реванше с американцем Себастьяном Фундорой. Имеет в своём рекорде 25 побед и три поражения.

Энтони Веласкесу 29 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2018 году. Все бои провёл на территории США. Энтони имеет в своём рекорде 18 побед, ни одного поражения, а один бой был признан несостоявшимся.

