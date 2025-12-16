Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян оценил перспективы Азамата Бекоева в UFC

Царукян оценил перспективы Азамата Бекоева в UFC
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян высказался о бойце организации соотечественнике Азамате Бекоеве, выступающем в среднем дивизионе (до 84 кг).

«Мы тренируемся в одном зале. Азамат – очень крепкий боец, у него хорошее будущее. Я думаю, что он ещё покажет себя», – приводит слова Царукяна «15-й Регион».

Азамату Бекоеву 30 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2025-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира две победы и одно поражение.

Комментарии
