В UFC опубликовали обновлённые рейтинги. Шавкат Рахмонов обошёл Иана Гарри в топ-15

В UFC опубликовали обновлённые рейтинги. Шавкат Рахмонов обошёл Иана Гарри в топ-15
Пресс-служба UFC опубликовала обновлённые рейтинги UFC по итогам турнира UFC on ESPN 73, который состоялся 14 декабря в Лас-Вегасе (США).

32-летний представитель Анголы Манел Капе благодаря победе над бывшим претендентом на титул UFC в наилегчайшем весе американцем Брэндоном Ройвалом поднялся на четыре позиции и занял второе место в топ-15 лучших бойцов в категории до 57 кг.

Интересно также, что Жан Силва, не выходя на бой, поднялся на одну строчку в рейтинге полулёгкого веса. Теперь бразильский боец занимает 10-е место.

Кроме того, аналогичным образом Шавкат Рахмонов обменялся позициями с Ианом Гарри в топ-15 полусреднего веса. Номад сместил представителя Ирландии и занял второе место в рейтинге, а Иан опустился на третье.

