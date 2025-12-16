Махачев завершил 2025 год как лидер рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев завершил 2025 год в качестве лидера рейтинга лучших бойцов лиги вне зависимости от весовых категорий.

Также отметим, что 32-летний чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян в последней редакции топ-15 остался на шестом месте. Интересно, что его последний соперник грузин Мераб Двалишвили обменялся позициями с обладателем титула UFC в тяжёлом весе англичанином Томом Аспиналлом — Мераб поднялся на седьмое место, а Том опустился на восьмое.

Кроме того, новый чемпион UFC в наилегчайшем весе, представляющий США, Джошуа Ван потерял 11-ю строчку рейтинга, уступив её экс-обладателю титула UFC в среднем весе южноафриканцу Дрикусу дю Плесси. Теперь Джошуа располагается на 12-м месте.