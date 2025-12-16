Имавов сказал, когда UFC хочет устроить его бой с Чимаевым

Первый номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) Нассурдин Имавов заявил, что руководство организации хочет устроить его поединок с действующим чемпионом Хамзатом Чимаевым уже в феврале.

«У нас нет выбора. Мы хорошо друг друга знаем. Хамзат — хороший парень, он немного помог мне перед боем с Алленом. Он человек, которому я благодарен. Но мы знаем, что этот бой будет следующим для меня. Мы разговаривали с UFC, и они сказали, что хотят устроить этот бой в феврале», — заявил Имавов в интервью RMC Sport Combat.

Напомним, ранее Чимаев заявил, что будет готов к поединку с Имавовым после Рамадана, который завершится 19 марта.