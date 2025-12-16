Скидки
46-летний Мэнни Пакьяо заявил, что планирует провести несколько боёв в 2026 году

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо заявил о желании провести несколько боёв в 2026 году.

«У меня в планах несколько боёв в 2026 году. Ведём переговоры», — приводит слова Пакьяо ТАСС.

Мэнни Пакьяо 46 лет. Филиппинец дебютировал как профессионал в 1995 году и впервые стал чемпионом мира в декабре 1998-го, завоевав титул WBC в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Впоследствии становился чемпионом во втором легчайшем (до 55,3 кг), втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг), полусреднем (до 66,7 кг) и первом среднем (до 69,9 кг) дивизионах.

