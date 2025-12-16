Фёдор Емельяненко сделал заявление об организации боя Нганну — Немков

Звёздный российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко, тренирующий действующего чемпиона PFL в тяжёлом весе (до 120 кг) Вадима Немкова, высказался о возможном поединке подопечного с бывшим чемпионом UFC камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«У Вадима есть желание побиться с ним. Поэтому будем готовиться. Как драться с Нганну, чтобы победить? Руками и ногами. Но приезжайте на сборы, посмотрите. Они хотят организовать этот бой, разговор об этом зашёл», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире PFL в декабре, Немков победил удушающим приёмом в первом раунде бразильца Ренана Феррейру.