Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фёдор Емельяненко сделал заявление об организации боя Нганну — Немков

Фёдор Емельяненко сделал заявление об организации боя Нганну — Немков
Комментарии

Звёздный российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко, тренирующий действующего чемпиона PFL в тяжёлом весе (до 120 кг) Вадима Немкова, высказался о возможном поединке подопечного с бывшим чемпионом UFC камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«У Вадима есть желание побиться с ним. Поэтому будем готовиться. Как драться с Нганну, чтобы победить? Руками и ногами. Но приезжайте на сборы, посмотрите. Они хотят организовать этот бой, разговор об этом зашёл», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире PFL в декабре, Немков победил удушающим приёмом в первом раунде бразильца Ренана Феррейру.

Материалы по теме
Малыхин оценил шансы Вадима Немкова в бою с Нганну
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android