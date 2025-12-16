Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Ни в одной стране так не реагировали». Емельяненко о том, как французы болели за Немкова

«Ни в одной стране так не реагировали». Емельяненко о том, как французы болели за Немкова
Комментарии

49-летний легендарный российский боец смешных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал, как французские фанаты болели за его ученика Вадима Немкова в поединке с бразильцем Ренаном Феррейрой, который прошёл 14 декабря на турнире PFL в Лионе (Франция). Немков одержал победу удушающим приёмом в первом раунде и стал новым чемпионом PFL в тяжёлом весе.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 4 & PFL Europe 2025 Finals, Лион, Франция
Вадим Немков (W) — Ренан Феррейра
13 декабря 2025, суббота. 23:55 МСК
Вадим Немков
Окончено
SUB
Ренан Феррейра

«Было здорово. Ни в одной стране мира так не реагировали. Может быть, в Японии, когда уже Pride было пять-семь лет. Такое было ощущение, что футбольные фанаты пришли на стадион поболеть. Они очень болели за Вадима, больше, чем за Феррейру», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

Материалы по теме
Немков пошёл по стопам Фёдора. Но топовых вызовов ужасно не хватает
Немков пошёл по стопам Фёдора. Но топовых вызовов ужасно не хватает
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android