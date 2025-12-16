«Ни в одной стране так не реагировали». Емельяненко о том, как французы болели за Немкова
49-летний легендарный российский боец смешных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал, как французские фанаты болели за его ученика Вадима Немкова в поединке с бразильцем Ренаном Феррейрой, который прошёл 14 декабря на турнире PFL в Лионе (Франция). Немков одержал победу удушающим приёмом в первом раунде и стал новым чемпионом PFL в тяжёлом весе.
PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 4 & PFL Europe 2025 Finals, Лион, Франция
Вадим Немков (W) — Ренан Феррейра
13 декабря 2025, суббота. 23:55 МСК
Вадим Немков
Окончено
SUB
Ренан Феррейра
«Было здорово. Ни в одной стране мира так не реагировали. Может быть, в Японии, когда уже Pride было пять-семь лет. Такое было ощущение, что футбольные фанаты пришли на стадион поболеть. Они очень болели за Вадима, больше, чем за Феррейру», — приводит слова Емельяненко ТАСС.
