Тим Цзю дал прогноз на бой Энтони Джошуа с Джейком Полом

31-летний бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец российского происхождения Тимофей Цзю дал прогноз на предстоящий поединок между экс-чемпионом WBA, WBO, IBF в тяжёлом весе британцем Энтони Джошуа и 14-м номером рейтинга WBA в тяжёлом весе американцем Джейком Полом. Их бой состоится 19 декабря в Майами (штат Флорида, США) и будет носить статус профессионального.

«Для начала следует отдать должное Джейку Полу за то, что он дал согласие для проведения этого поединка. Но сколько он продлится? Вероятно, два раунда, к этому моменту Энтони доведёт бой до конца. Когда команда Джошуа даже приехала в наш спортзал, чтобы осмотреть различные места, где они могли бы разместиться на время боя, мы поговорили о его подготовке, о том, как он себя чувствует. И Энтони придёт, чтобы нанести Джейку урон», — приводит слова Цзю портал FOX Sports Australia.