Тим Цзю дал прогноз на бой Энтони Джошуа с Джейком Полом

31-летний бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец российского происхождения Тимофей Цзю дал прогноз на предстоящий поединок между экс-чемпионом WBA, WBO, IBF в тяжёлом весе британцем Энтони Джошуа и 14-м номером рейтинга WBA в тяжёлом весе американцем Джейком Полом. Их бой состоится 19 декабря в Майами (штат Флорида, США) и будет носить статус профессионального.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа
20 декабря 2025, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Энтони Джошуа

«Для начала следует отдать должное Джейку Полу за то, что он дал согласие для проведения этого поединка. Но сколько он продлится? Вероятно, два раунда, к этому моменту Энтони доведёт бой до конца. Когда команда Джошуа даже приехала в наш спортзал, чтобы осмотреть различные места, где они могли бы разместиться на время боя, мы поговорили о его подготовке, о том, как он себя чувствует. И Энтони придёт, чтобы нанести Джейку урон», — приводит слова Цзю портал FOX Sports Australia.

