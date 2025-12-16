Скидки
Белал Мухаммад сказал, кто должен стать следующим соперником Махачева

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад сказал, кто, по его мнению, должен стать следующим соперником действующего обладателя титула россиянина Ислама Махачева.

«Я считаю, что Майкл Моралес заслужил титульный шанс. Он финишировал Шона Брэди, и у него нет поражений. Что ещё нужно?» — заявил Мухаммад на своём YouTube-канале.

Майклу Моралесу 26 лет. Эквадорец дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед и ни одного поражения. В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 322 в ноябре, Моралес победил техническим нокаутом американца Шона Брэди.

Том Аспиналл назвал лучшего бойца 2025 года в UFC — это не Махачев
