Даниэль Кормье — о Хабибе и Махачеве: я скучаю по этим парням

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье высказался о своих переживаниях после завершения бойцовской карьеры.
«Нужно любить каждую минуту карьеры, потому что вы будете скучать по этому. Я не скучаю по боям и тренировкам, я скучаю по времени, которое провёл в зале со своими друзьями: Кейном Веласкесом, Люком Рокхолдом, Хабибом Нурмагомедовым, Исламом Махачевым, Джошем Томсоном и Джоном Фитчем. Я скучаю по этим потрясающим парням», — сказал Кормье в интервью Warrior Code International.
