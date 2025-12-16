«Он настоящий боец». Андерсон Силва поддержал Джейка Пола перед поединком с Джошуа

Экс-чемпион UFC бразилец Андерсон Силва высказался о предстоящем боксёрском поединке между бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа и американским видеоблогером Джейком Полом.

«В ринге у каждого есть шанс. Я очень уважаю Джейка, потому что он доказывает всем, что готов. Он настоящий боец, но люди говорят о нём много плохого, потому что он никогда чего-то не делал… Теперь эти люди ничего не могут сказать, потому что Джейк подерётся с гигантским и потрясающим бойцом, потрясающим боксёром. Что теперь можно сказать?» — приводит слова Силвы издание MMA Fighting.

