«Зашквар». Александр Волков назвал приём, при котором обиднее всего сдаваться

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков рассказал, при каком удушающем приёме обиднее всего сдаваться.

«Гильотина». В неё попасться – зашквар. Это как в футболе пропустить мяч между ног. Банальный приём. Его легко накинуть, но без плотной подготовки сложно доделать. Такое сложно оправдать», – сказал Волков в интервью пресс-службе ACBJJ.

Волкову 37 лет. В своём профессиональном рекорде Драго имеет 39 побед, из которых 28 были одержаны досрочно, и 11 поражений. В профи Александр дебютировал в апреле 2009 года. Является бывшим чемпионом Bellator в тяжёлом весе.