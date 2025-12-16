Скидки
Мухаммад: Махачев настаивает на бое с Усманом, потому что у них один менеджер

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад высказался о потенциальном поединке за титул между россиянином Исламом Махачевым и нигерийцем Камару Усманом.

«Ислам настаивает на поединке с Усманом. Логично, ведь у них один и тот же менеджер. Считаю ли я, что Камару для Махачева легче Моралеса? Конечно. Парень дрался один раз за три года, у него рекорд 1-3 [в последних четырёх боях]. Несмотря на два последних боя, я по-прежнему выше него в рейтинге», — сказал Мухаммад на своём YouTube-канале.

Ранее Генри Сехудо объяснил, почему Камару Усман может дать бой Махачеву.

