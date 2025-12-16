Мухаммад: Махачев настаивает на бое с Усманом, потому что у них один менеджер

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад высказался о потенциальном поединке за титул между россиянином Исламом Махачевым и нигерийцем Камару Усманом.

«Ислам настаивает на поединке с Усманом. Логично, ведь у них один и тот же менеджер. Считаю ли я, что Камару для Махачева легче Моралеса? Конечно. Парень дрался один раз за три года, у него рекорд 1-3 [в последних четырёх боях]. Несмотря на два последних боя, я по-прежнему выше него в рейтинге», — сказал Мухаммад на своём YouTube-канале.

Ранее Генри Сехудо объяснил, почему Камару Усман может дать бой Махачеву.

Материалы по теме Генри Сехудо объяснил, почему Камару Усман может дать бой Махачеву

Ислам Махачев отрабатывает навыки сабмишенов на Зайнукове: