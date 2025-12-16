Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Женщины лгут». Эндрю Тейт поддержал Илию Топурию

«Женщины лгут». Эндрю Тейт поддержал Илию Топурию
Комментарии

Блогер-кикбоксёр Эндрю Тейт отреагировал на слова 28-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илии Топурии, который сообщил, что неопределённое время не будет защищать свой пояс ввиду семейных проблем, в том числе из-за обвинений со стороны жены в домашнем насилии.

«Я не знаю Илию Топурию, но я точно знаю, что женщины лгут. Он невиновен», — написал Эндрю Тейт на своей странице в социальных сетях.

Ранее Топурия высказался о проблемах, вынудивших его отложить защиту титула на неопределённый срок, в частности о проблемах с угрозами в обвинении в домашнем насилии в том случае, если не будут удовлетворены финансовые требования.

Испано-грузинский боец дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В своём рекорде Илия имеет 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.

Материалы по теме
Царукяна «кинули». Топурия взял паузу, а за временный титул подерутся другие
Царукяна «кинули». Топурия взял паузу, а за временный титул подерутся другие
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android