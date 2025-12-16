Нассурдин Имавов прояснил свои слова в адрес Хамзата Чимаева

Первый номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) Нассурдин Имавов прокомментировал свои же слова в адрес чемпиона промоушена в среднем весе Хамзата Чимаева. Ранее один из порталов передал слова Имавова, представив их так, будто боец надеется на переход Чимаева в полутяжёлый вес, но в любом случае будет готов к поединку.

«Не искажайте мои слова!» — написал Имавов на своей странице в социальных сетях.

В общей сложности на счету Имавова в смешанных единоборствах 17 побед и четыре поражения. Ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Материалы по теме Нассурдин Имавов: мне нужен не Чимаев, а титул UFC

Блогер подарил Хамзату Чимаеву раритетный «Роллс-Ройс»: