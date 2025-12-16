Скидки
Джейк Пол — о предстоящем бое с Джошуа: это будет как поединок Энтони с Усиком

Американский видеоблогер и боксёp Джейк Пол высказался о предстоящем поединке с Энтони Джошуа. По мнению Пола, его бой с британцем будет похож на противостояние Джошуа с украинцем Александром Усиком.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа
20 декабря 2025, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Энтони Джошуа

«Я считаю, что мои навыки лучше, чем у Энтони. Его стиль довольно простой. Он добился своего за счёт размера и силы. Победят навыки — это мы уже видели в бою Джошуа с Усиком. Думаю, наш поединок будет похож на их бой», — сказал Пол на видео, фрагмент которого доступен на странице dantheboxingman в социальной сети X.

Напомним, бой между Полом и Джошуа состоится в ночь на 20 декабря мск в Майами (США).

