«Какого хрена?» Джошуа — о сравнении блогеров и боксёров

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа высказался о предстоящем поединке с американцем Джейком Полом, который, помимо бокса, профессионально занимается видеоблогами.

«Я не блогер. «Я не воспринимаю это как оскорбление. Ютуберы зарабатывают больше денег, чем боксёры, какого хрена?» – приводит слова Джошуа Formula Passion.

Джошуа 36 лет. На профессиональном уровне британский боксёр выступает с 2013 года. В его рекорде 28 побед, из которых 25 были одержаны досрочно, и четыре поражения.

Джейку, в свою очередь, 28 лет. В его профессиональном рекорде 12 побед и одно поражение.