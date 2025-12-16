Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Выходные с семьёй». Пётр Ян показал фото с женой и сыновьями

«Выходные с семьёй». Пётр Ян показал фото с женой и сыновьями
Комментарии

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Спортсмен показал, как проводит время с семьёй.

«Выходные с семьёй», — подписал фото Пётр.

Фото: Из личного архива Петра Яна

Ян вернул чемпионский пояс UFC после победы в реванше с представителем Грузии Мерабом Двалишвили. Бой состоялся на турнире UFC 323 в ночь с 6 на 7 декабря мск в Лас-Вегасе (США). Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось в пользу россиянина единогласным решением судей. Всего на счету Петра 20 побед и пять поражений.

Материалы по теме
Реванш Яна и Двалишвили — лучший бой 2025 года. Без вариантов
Реванш Яна и Двалишвили — лучший бой 2025 года. Без вариантов

Пётр Ян вернулся в Россию после завоевания титула UFC:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android